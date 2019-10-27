Спортсменка из Саратова завоевала серебро международного теннисного турнира

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-27T13:43:55+03:00

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Спортсменка из Саратова Анастасия Гасанова заняла второе место международного рейтингового турнира ITF в одиночном разряде.

В финале она уступила Катинке Вон Дейхман из Лихтеншейна со счетом 1:2. Перед этим Анастасия Гасанова одержала четыре победы над соперницами из Австралии, России, Словении и Японии.

Состязания проходили в Китае, в городе Наньнин. Анастасия Гасанова в парной категории с Дарьей Мироновой также дошла до четвертьфинала.

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ИСТОЧНИК KP.RU