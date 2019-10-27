Саратовчанка стала чемпионкой мира по кикбоксингу
Анну Ажгирей поздравил мэр Михаил Исаев
Фото со страницы Анны Ажгирей в Instagram
Изменить размер текста:
Саратовская спортсменка Анна Ажгирей стала чемпионкой мира по кикбоксингу.
Девушка рассказал об этом на своей странице в Instagram.
- Я не устану это повторять – всем огромное спасибо за поддержку!!! Эти эмоции не передать словами, без вас было бы сложнее! – написала она.
Поздравления спортсменке и тренерскому составу опубликовал глава Саратова Михаил Исаев.
Состязания проходили в Боснии и Герцеговине. Анна Ажгирей одолела соперниц из Лихтенштейна, Словении и Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU