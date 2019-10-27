2019-10-27T09:31:34+03:00
Спорт

Саратовчанка стала чемпионкой мира по кикбоксингу

Анну Ажгирей поздравил мэр Михаил Исаев
Екатерина Семенова
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Фото со страницы Анны Ажгирей в InstagramФото со страницы Анны Ажгирей в Instagram
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Саратовская спортсменка Анна Ажгирей стала чемпионкой мира по кикбоксингу.

Девушка рассказал об этом на своей странице в Instagram.

- Я не устану это повторять – всем огромное спасибо за поддержку!!! Эти эмоции не передать словами, без вас было бы сложнее! – написала она.

Поздравления спортсменке и тренерскому составу опубликовал глава Саратова Михаил Исаев.

Состязания проходили в Боснии и Герцеговине. Анна Ажгирей одолела соперниц из Лихтенштейна, Словении и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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