2019-10-25T15:33:12+03:00
Общество

Балаковцы объявили охоту на педофила

Мужчина якобы гнался за маленькой девочкой
Дарья Вострикова
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Сегодня, 25 октября, в соцсетях жительница Балаково под ником «Танюха Alex» написала о поисках педофила, который объявили местные жители.

Сегодня моя сестра возвращалась из пятой школы в первом микрорайоне. За ребенком начал следить мужчина, пытаться заговорить, а когда девочка начала от него убегать, кинулся за ней в погоню. Ребенок еле успел убежать. Это наблюдала мама моей сестры из своего окошка, — отметила женщина.

По ее словам, c подозрительным мужчиной, предполагаемым педофилом, столкнулся не один четвероклассник. Родители создали в Vibere группу, где размещены снимки подозрительного гражданина и написали заявление в первый отдел полиции.

Татьяна призывает горожан сохранять бдительность и следить за своими детьми, особенно после истории с гибелью Лизы Киселевой.

Напомним, ранее жители поселка Солнечный в Саратове организовали такую же группу в соцсетях. Поводом стал подозрительный мужчина в черной одежде, который пытался заговорить и следил за детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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