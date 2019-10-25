Транспортная прокуратура нашла нарушения в работе балаковского порта и судоремонтного завода

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-25T14:42:22+03:00

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Проверка Ершовской транспортной прокуратуры выявила нарушения эксплуатации гидротехнических сооружений ОАО «Балаковский порт», ООО «Балаковский судостроительно-судоремонтный завод» и МБСПУ «Комбинат благоустройства».

У предприятий нет квалифицированного персонала, технических паспортов и иной документации на гидротехнические сооружения, не проводились необходимые им ремонты и обследования.

В адрес руководителей предприятий внесены представление об устранении нарушений.

Кроме того, за нарушение требований технических регламентов, возбуждены административные дела в отношении порта, завода и комбината благоустройства как юридических лиц. Материалы направлены в Арбитражный суд Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU