Транспортная прокуратура нашла нарушения в работе балаковского порта и судоремонтного завода
Проверка Ершовской транспортной прокуратуры выявила нарушения эксплуатации гидротехнических сооружений ОАО «Балаковский порт», ООО «Балаковский судостроительно-судоремонтный завод» и МБСПУ «Комбинат благоустройства».
У предприятий нет квалифицированного персонала, технических паспортов и иной документации на гидротехнические сооружения, не проводились необходимые им ремонты и обследования.
В адрес руководителей предприятий внесены представление об устранении нарушений.
Кроме того, за нарушение требований технических регламентов, возбуждены административные дела в отношении порта, завода и комбината благоустройства как юридических лиц. Материалы направлены в Арбитражный суд Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU