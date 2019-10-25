2019-10-25T13:14:49+03:00
Политика

Ирфан Аблязов станет депутатом Саратовской областной думы

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Определена кандидатура на вакантный мандат депутата Саратовской областной думы.

Избирательной комиссии Саратовской области предложена кандидатура вице-президента ООО «Нарат-К» Ирфана Аблязова для замещения вакантного депутатского мандата Саратовской областной думы шестого созыва. Соответствующее решение принято в пятницу, 25 октября, на заседании Президиума регионального политического совета «Единой России», его озвучил секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной думы Николай Панков.

Напомним, мандат депутата облдумы освободился после того, как Ирина Романова досрочно сложила депутатские полномочия в связи с переходом на работу в избирательную комиссию Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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