Бомбардировщики из Саратовской области приземлились в ЮАР

23 Окт. 20:23 2019-10-23T20:40:29+03:00

«Иван Ярныгин» и «Василий Решетников» перелетели в Африку

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Стратегические бомбардировщики, вылетевшие из Энгельса, впервые приземлились в Южно-Африканской республике.

Министерство обороны РФ опубликовало кадры взлета, полета с дозаправкой в воздухе и посадки в Африке ракетоносцев, базирующихся на авиабазе в Энгельсе.

Два ракетоносца, судя по кадрам ВКС, расположились на аэродроме Ватерклоф в Южно-Африканской Республике.

Один из бомбардировщиков - это «Иван Ярныгин», второй - «Василий Решетников».

ИСТОЧНИК KP.RU