Бомбардировщики из Саратовской области приземлились в ЮАР
«Иван Ярныгин» и «Василий Решетников» перелетели в Африку
ВКС России в ЮАР.
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Стратегические бомбардировщики, вылетевшие из Энгельса, впервые приземлились в Южно-Африканской республике.
Министерство обороны РФ опубликовало кадры взлета, полета с дозаправкой в воздухе и посадки в Африке ракетоносцев, базирующихся на авиабазе в Энгельсе.
Два ракетоносца, судя по кадрам ВКС, расположились на аэродроме Ватерклоф в Южно-Африканской Республике.
Один из бомбардировщиков - это «Иван Ярныгин», второй - «Василий Решетников».
ИСТОЧНИК KP.RU