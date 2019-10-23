Зима оставила шесть домов Саратова с рухнувшими крышами
Всего от снегопадов в прошедшую зиму в городе пострадали 32 здания
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Сегодня, 23 октября, в мэрии обсудили подготовку Саратова к зиме.
И. о. председателя комитета по ЖКХ горадминистрации Саратова Наталия Даниленко отметила — после зимы 2018 года обрушение кровли произошло на 32 домах.
До сих пор не решены вопросы по шести из них, «понимание как нужно действовать есть по трем».
- Они призваны аварийными, там проведены «первоочередные мероприятия, провалы закрыты подручными материалами», — отметила Даниленко.
ИСТОЧНИК KP.RU