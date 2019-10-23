Управляющие компании в Саратове не заключили договоры на уборку снега

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-23T11:30:10+03:00

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На сегодняшнем постоянно действующем заседании при главе Саратова Михаиле Исаеве и. о. председателя городского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Наталия Даниленко продолжила доклад Сергея Кузнецова о подготовке к зиме.

- В управляющих организациях есть 2 126 дворников, 50 единиц техники, заготовлено 1,3 тыс. тонн песко-соляной смеси, — начала она отвечать на вопрос депутата Юрия Ерофеева.

Народный избранник прервал ее уточнением. Его интересовали договоры на зиму по уборке снега, чтобы организации «не бегали в снегопад с трешницей в руках» в поисках людей и техники.

Узнав, что контрактов нет, и такая угроза нависла дамокловым мечом над саратовцами, депутат высказал свое недоумение. По его мнению, зима показала — даже если предлагать деньги, убираться пойдут не сразу, поскольку заняты на своих участках.

Мэр Михаил Исаев призвал чиновницу не отвечать за управляющие компании, чтобы не делать из них «ляльку».

ИСТОЧНИК KP.RU