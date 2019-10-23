Володин отметил Саратовскую область в числе тех, где активно решаются проблемы обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 14:55 2019-10-23T14:55:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовская область входит в число регионов, где наиболее активно решаются проблемы обманутых дольщиков. Об этом шла речь на вчерашнем пленарном заседании Государственной Думы во время обсуждения актуальных вопросов с парламентскими фракциями.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что депутаты занимаются этой работой уже на протяжении трех лет.

- Есть регионы, где решаются вопросы с участием депутатов. И если есть примеры, что депутаты не участвуют в оказании помощи, в решении этого вопроса, лучше назовите эти территории. Ну и наверное каждый из депутатов включится в эту работу. Я вот знаю, Сергей Иванович Неверов занимается по своему региону очень активно. Мы здесь обсуждали один вопрос в отношении обманутых дольщиков, который у него в Гагарине сложился. Знаю, что депутаты очень активно участвуют по Саратовской области, вот Николай Васильевич Панков не вылазит оттуда, каждую пятницу проводит там встречи, совещания. На протяжении трех лет сдали 30 домов - в этом году 10 сдается. Тот, кто только начинает просыпаться и считает, что эта проблема существует – коллеги, она существует давно, - отметил Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU