На «Золотой осени» Саратовская область отметилась черным чесноком

СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-23T14:50:01+03:00

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Саратовская делегация приняла участие в российской агропромышленной выставке. Ключевое мероприятие «Золотой осени» было посвящено нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Итоги подвели на брифинге в пресс-центре правительства.

В 21-й раз в Москве на ВДНХ прошла ежегодная агропромышленная выставка «Золотая осень». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

- Саратовская область участвовала в выставке и конкурсной программе Министерства сельского хозяйства России, что служит подтверждением качества продукции, выпускаемой нашими сельхозтоваропроизводителями, - считает региональный министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева. Делегацию области возглавил губернатор Валерий Радаев. В работе выставки приняли участие руководители, специалисты сельхозпредприятий и учреждений 16 муниципальных районов. Были и такие, кто приезжал на выставку из Саратова самостоятельно, семьями.

По традиции экспозиция была представлена единым стендом. Главной задачей было продемонстрировать состояние промышленной индустрии Саратовской области, ее инвестиционный, экспортный потенциалы и научные разработки ведущих институтов региона. С интересом посетители выставки осмотрели макет новой машины с высокоточным поливом и попробовали десерты - панна-котту и маршмеллоу.

- На стенде была представлена самая разнообразная продукция мясоперерабатывающей, молочной, кондитерской, макаронной отраслей, широкая линейка соков и воды, - продолжила Татьяна Михайловна. - Конечно, были новинки и эксклюзивные продукты.

Впервые на выставке был показан новый вид продукции, пищевая добавка и просто экзотика - черный чеснок. Фермер из Татищевского района стал грантополучателем в 2017 году и теперь занимается его выращиванием. Чеснок черного цвета имеет несколько другие вкусовые качества, при этом в нем содержится в два раза больше антиоксидантов. Вот такой необычный продукт здорового питания.

В копилке 75 медалей

На выставке свою продукцию продемонстрировали 45 предприятий области. Традиционно активными участниками российской выставки являются сельхозпроизводители Энгельсского, Балаковского, Ртищевского, Хвалынского, Марксовского районов. Чтобы активнее продвигать саратовскую продукцию на российский продовольственный рынок, проводилась дегустация.

Стенд Саратовской области посмотрели премьер-министр России Дмитрий Медведев, вице-премьер правительства Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, иностранные гости. Губернатор рассказал о представленной сельхозпродукции.

- Продукция, проекты, разработки аграрной науки говорят о том, что наше сельхозпроизводство не стоит на месте, а развивается и завоевывает рынок, - прокомментировал Валерий Радаев.

В обширной деловой программе обсуждались основные тенденции на российском рынке, факторы обеспечения отрасли. Ключевой темой стал экспорт продукции.

В работу министерства сельского хозяйства в качестве пилотного проекта планируется внедрить электронный прием документов по господдержке.

По итогам выставки были заключены продуктивные соглашения. Так, саратовские аграрии ежегодно смогут рассчитывать на реализацию 400 тысяч тонн зерна, в том числе на экспорт. Все для развития рынка сельхозпродукции сырья и продовольствия.

Министр Татьяна Кравцева

- Одна из главных задач участия в таких мероприятиях - это продвижение продукции наших производителей, чтобы она была узнаваема, по достоинству оценена покупателями, - подытожила выступление министр. - Также хочется, чтобы нашу область знали по брендам. Саратовский калач - это бренд.

Он стал главным местом притяжения для фотосессий, в том числе для участников выставки из других регионов.

«Золотая осень» оказалась урожайной для Саратова. Правительство области отмечено Гран-при за стенд и дипломом за вклад в развитие выставки. Итогом участия в конкурсной программе стали 75 медалей: 40 золотых, 22 серебряные, 13 бронзовых.

Саратовский школьник стал победителем финального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2019» в номинации «Агрокосмос».

В приоритете экспорт

На брифинге журналистов интересовал вопрос, после общения с федеральными структурами будут ли внесены коррективы в развитие сельскохозяйственной отрасли региона.

- Выставка на ВДНХ представляла собой не просто ярмарку, а широкую деловую программу, которая помогает сформировать стратегию на будущее, - ответила министр Татьяна Кравцева. - Речь идет не только о повышении объемов производства. Главной задачей становится реализация на экспорт.

Министр отметила, что главное, ключевое мероприятие «Золотой осени» было посвящено проекту «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Саратовская делегация приняла активное участие в работе площадки, на которой обсуждалось развитие мелиоративного комплекса. Ни один субъект страны не вводит ежегодно такое большое количество орошаемых площадей. В Саратовской области только в этом году будет введено 10,6 тысячи гектаров в рамках государственной программы и реализации нацпроекта. Задача наращивания мелиоративных площадей помогает решать проблему увеличения объемов производства экспортно ориентированной продукции, в первую очередь сои, которая востребована на внешних рынках, и в особенности в Китае.

При этом важно не просто ввести дополнительные гектары на мелиорацию, а получить востребованную продукцию. Поэтому все сельхозпроизводители, участвующие в реализации нацпроекта, берут на себя обязательства в следующем году вырастить продукцию соответствующего качества и реализовать на экспорт. На это выделяются серьезные средства государственной поддержки, которые позволяют возмещать до 50% затрат сельхозтоваропроизводителей. А затраты достаточно серьезные: только приобретение дорогостоящей мелиоративной техники чего стоит.

- Саратовская область является крупнейшим производителем масличных, зерновых и другой продукции, - отметили участники брифинга. - Нужно научиться выгодно продавать не только зерно, но и продукцию глубокой переработки.

Для этого в Балашовском районе реализуется крупнейший инвестиционный проект по глубокой переработке зерна.

ИСТОЧНИК KP.RU