2019-10-23T10:57:22+03:00
Общество

Для очистки проспекта Кирова закупят дорогой реагент

Якобы он работает более качественно
Дарья Вострикова
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Сергей Кузнецов (слева) обещал вложить больше денег в процесс уборки проспекта КироваСергей Кузнецов (слева) обещал вложить больше денег в процесс уборки проспекта КироваФото: Дарья Вострикова
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Вопрос об уборке проспекта Кирова, реконструкция которого все никак не закончится, поднял депутат Евгений Чернов 23 октября на постоянно действующем заседании при главе Саратова.

Зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Сергей Кузнецов рассказал, что для уборки пешеходной зоны планируется закупить специальную технику.

Новая плитка обещает быть прочной и не прийти в негодность после холодов.

Кроме того, для очистки Кирова и Волжской закупят особенный реагент — он работает более качественно, хоть и стоит дороже.

Напомним, реконструкцию проспекта должны были завершить к 15 октября, но сроки были снова сорваны — теперь пешеходную зону там обещают доделать к 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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