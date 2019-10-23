Для очистки проспекта Кирова закупят дорогой реагент
Вопрос об уборке проспекта Кирова, реконструкция которого все никак не закончится, поднял депутат Евгений Чернов 23 октября на постоянно действующем заседании при главе Саратова.
Зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Сергей Кузнецов рассказал, что для уборки пешеходной зоны планируется закупить специальную технику.
Новая плитка обещает быть прочной и не прийти в негодность после холодов.
Кроме того, для очистки Кирова и Волжской закупят особенный реагент — он работает более качественно, хоть и стоит дороже.
Напомним, реконструкцию проспекта должны были завершить к 15 октября, но сроки были снова сорваны — теперь пешеходную зону там обещают доделать к 15 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU