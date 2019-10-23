Исаев призвал разорвать контракты школ с ЧОПами, которые не справляются с охраной
В мэрии Саратова на совещании была затронута тема неадекватного гражданина в школе.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мэр Михаил Исаев дал поручение заместителю главы по социальной сфере Наталье Леонтьевой разобраться в ситуации.
К этому же он призвал правоохранителей.
- Нужно узнать, как работают ЧОПы. Если дело в них, разорвать контракты, — считает мэр.
Напомним, очевидцы сообщили в полицию о якобы неадекватном парне, который странно вел себя на территории школы №23 Заводского района. По словам местных жителей, он писал бранные надписи и оставлял непристойные рисунки. При этом юноша приходил в школу как минимум дважды, один раз он оказался вооружен ножом. Полиция задержала парня и направила его в психиатрическую клинику для проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU