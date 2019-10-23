2019-10-23T09:34:19+03:00
Общество

Исаев призвал разорвать контракты школ с ЧОПами, которые не справляются с охраной

Мэр дал поручение разобраться в ситуации с неадекватным парнем в школе №23
Дарья Вострикова
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В мэрии Саратова на совещании была затронута тема неадекватного гражданина в школе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мэр Михаил Исаев дал поручение заместителю главы по социальной сфере Наталье Леонтьевой разобраться в ситуации.

К этому же он призвал правоохранителей.

- Нужно узнать, как работают ЧОПы. Если дело в них, разорвать контракты, — считает мэр.

Напомним, очевидцы сообщили в полицию о якобы неадекватном парне, который странно вел себя на территории школы №23 Заводского района. По словам местных жителей, он писал бранные надписи и оставлял непристойные рисунки. При этом юноша приходил в школу как минимум дважды, один раз он оказался вооружен ножом. Полиция задержала парня и направила его в психиатрическую клинику для проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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