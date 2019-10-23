2019-10-23T08:41:57+03:00
Происшествия

Полиция задержала подозрительного парня в школе после жалоб бдительных горожан

Очевидцы заявляли, что он рисует непристойности и ходит с ножом
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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В Заводском районе Саратова полицейские задержали подозрительного парня на территории школы №23.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, сигнал о нем поступил от бдительных горожан.

Ранее в соцсетях появились посты, что во дворе школы на 5-м Нагорном проезде, 3 некий парень находится в невменяемом состоянии.

- Сначала он ходил под окнами, писал нецензурную брань, рисовал на стеклах мужские органы, потом вообще лег на крыльце, в тот момент когда шел поток маленьких детей с уроков второй смены, но охрана, видите ли, испугалась и закрылась внутри школы. На замечания родителей они отвечали, что нам очень страшно с ним связываться! — написал анонимный пользователь в группе «Заводской Online Саратов».

Несмотря на то, что 21 октября его уже задерживали, на следующий день он вернулся, причем вооружившись ножом.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

В полиции сообщили, что гражданин 2001 года рождения был доставлен в отдел №2, а потом передан медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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