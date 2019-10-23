Полиция задержала подозрительного парня в школе после жалоб бдительных горожан
В Заводском районе Саратова полицейские задержали подозрительного парня на территории школы №23.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, сигнал о нем поступил от бдительных горожан.
Ранее в соцсетях появились посты, что во дворе школы на 5-м Нагорном проезде, 3 некий парень находится в невменяемом состоянии.
- Сначала он ходил под окнами, писал нецензурную брань, рисовал на стеклах мужские органы, потом вообще лег на крыльце, в тот момент когда шел поток маленьких детей с уроков второй смены, но охрана, видите ли, испугалась и закрылась внутри школы. На замечания родителей они отвечали, что нам очень страшно с ним связываться! — написал анонимный пользователь в группе «Заводской Online Саратов».
Несмотря на то, что 21 октября его уже задерживали, на следующий день он вернулся, причем вооружившись ножом.
Фото соцсетей
В полиции сообщили, что гражданин 2001 года рождения был доставлен в отдел №2, а потом передан медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU