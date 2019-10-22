Скончался водитель вылетевшей в кювет под Саратовом «Газели»

СЕГОДНЯ 18:33 2019-10-22T18:36:47+03:00

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В больнице скончался водитель «Газели», опрокинувшейся сегодня утром, 22 октября, в кювет в Саратовском районе.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областной ГИБДД.

Напомним, авария случилась около 07:00 на 4-м км автодороги Саратов — Усть-Курдюм.

По предварительным данным, водитель на выезде из города не справился с управлением и врезался в столб, а после вылетел в кювет.

Шофера отвезли в больницу в тяжёлом состоянии, где он скончался, его пассажир отказался от госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU