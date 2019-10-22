На Усть-Курдюмской «Газель» протаранила столб и вылетела в кювет
Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Саратове утром 22 октября произошла авария на Усть-Курдюмской.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в семь часов на 4-м км дороги Саратов — Усть-Курдюм, по направлению выезда из города, автомобиль «Газель» вылетел в кювет.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением и машина врезалась в столб, а потом слетела с дороги на обочину.
Шофер был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пассажир отказался от поездки в больницу.
Фото Саратовской областной службы спасения
ИСТОЧНИК KP.RU