2019-10-22T09:03:33+03:00
Происшествия

На Усть-Курдюмской «Газель» протаранила столб и вылетела в кювет

Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Саратове утром 22 октября произошла авария на Усть-Курдюмской.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в семь часов на 4-м км дороги Саратов — Усть-Курдюм, по направлению выезда из города, автомобиль «Газель» вылетел в кювет.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением и машина врезалась в столб, а потом слетела с дороги на обочину.

Шофер был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пассажир отказался от поездки в больницу.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

ИСТОЧНИК KP.RU

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