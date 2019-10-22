2019-10-22T16:04:29+03:00
Общество

Евгений Ковалев возглавит горбольницу №1 Саратова

Он сменил в должности Игоря Салова
Екатерина Семенова
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Евгений Ковалев возглавит больницу №1 Саратова.

Как сообщил «КП-Саратов» источник в медучреждении, сегодня его представили персоналу.

Евгений Ковалев стал и.о. Главного врача, сменив на этом посту Игоря Салова, который увололился в начале октября.

Евгений Ковалев является депутатом Саратовской областной думы и возглавляет ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн».

ИСТОЧНИК KP.RU

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