Жителей Михайловского заинтересовали возможности при строительстве завода в Горном

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-22T16:29:24+03:00

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В ЗАТО Михайловский Саратовской области сегодня, 22 октября, обсудили возможность переработки отходов на заводе в Горном.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участие в обсуждении приняли эксперты, представители разработчика, экологи, ученые, общественники, депутаты.

Жителей интересовало, где будет зарегистрировано производство, в Михайловском или в Горном? Куда пойдут преференции для социальной сферы?

- Мы не хотим слушать приезжих, мы сами определимся, как и что для нас безопасно и что полезно, — заявил один из участников, почетный гражданин Краснопартизанского района.

Было отмечено, что эта встреча — не последняя. Сегодня речь шла непосредственно о технологиях, которые будут использованы для обезвреживания и переработки отходов. При этом все вопросы, касающиеся социальной сферы и безопасности, будут рассмотрены отдельно и максимально открыто.

Также участники дискуссии отметили важность сохранения высококвалифицированных кадров завода в Горном и возможность создания новых рабочих мест.

23 октября в 14:45 в эфире радио «Комсомольская правда» 90,6 FM выйдет передача с участием Максима Королькова, первого заместителя генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО», и Владимира Колесникова, заведующего кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, д. т. н., профессора ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева».

ИСТОЧНИК KP.RU