Студент СГЮА завоевал серебро на летних военных играх

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-22T09:53:22+03:00

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С 18 по 27 октября в китайском городе Ухань проходят VII летние Всемирные военные игры, в которых принимают участие более 10 000 спортсменов из 109 стран мира.

Российская делегация включает в себя 257 спортсменов, которые выступают в турнирах по 23 видам спорта, в том числе и по фехтованию. В составе фехтовальной сборной выступает студент Саратовской государственной юридической академии, четырехкратный чемпион мира по фехтованию среди юниоров, мастер спорта международного класса, многократный победитель первенств России и Европы Константин Лоханов.

19 октября прошли личные соревнования у саблистов, в которых за звание чемпиона сражались 30 сильнейших саблистов из 13 стран. Константин Лоханов показал лучший результат из российской сборной и занял второе место.

ИСТОЧНИК KP.RU