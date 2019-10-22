Против бывшего саратовского адвоката завели еще одно дело о мошенничестве
В Энгельсе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего адвоката.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по факту мошенничества в крупном размере.
По версии следствия, в начале июня 2015 года к адвокату обратился мужчина. Он являлся подозреваемым по уголовному делу и просил защиты. Адвокат заверила клиента, что может помочь. За прекращение уголовного дела она потребовала миллион рублей. Якобы деньги будут направлены сотрудникам полиции.
Мужчина согласился и в конце июня передал средства, но адвокат их присвоила.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона.
По информации «КП-Саратов», речь идет об Алле Лысенко. Ранее в отношении нее уже было возбуждено уголовное дело за аналогичное преступление. По версии следствия, Алла Лысенко с марта по апрель 2019 года получила 5,1 млн рублей от представителя коммерческой организации за прекращение уголовного дела.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU