2019-10-22T10:38:27+03:00
Происшествия

Против бывшего саратовского адвоката завели еще одно дело о мошенничестве

По версии следствия, она получила миллион рублей за прекращение уголовного дела
Екатерина Семенова
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В Энгельсе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего адвоката.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по факту мошенничества в крупном размере.

По версии следствия, в начале июня 2015 года к адвокату обратился мужчина. Он являлся подозреваемым по уголовному делу и просил защиты. Адвокат заверила клиента, что может помочь. За прекращение уголовного дела она потребовала миллион рублей. Якобы деньги будут направлены сотрудникам полиции.

Мужчина согласился и в конце июня передал средства, но адвокат их присвоила.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона.

По информации «КП-Саратов», речь идет об Алле Лысенко. Ранее в отношении нее уже было возбуждено уголовное дело за аналогичное преступление. По версии следствия, Алла Лысенко с марта по апрель 2019 года получила 5,1 млн рублей от представителя коммерческой организации за прекращение уголовного дела.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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