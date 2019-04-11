Опубликовано видео задержания адвокатов в Саратове при получении 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-11T11:45:53+03:00

Задержание подозреваемых в мошенничестве адвокатов в Саратове.

В пластиковом пакете лежали десять пачек по 500 тыс.

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Управление ФСБ по Саратовской области обнародовало оперативное видео задержания адвокатов, подозреваемых в покушении на мошенничество.

Как ранее сообщала «КП-Саратов» со ссылкой на региональное СУ СКР, граждане были задержаны 4 апреля во время передачи им 5 млн рублей.

В пластиковом пакете находилось десять пачек по 500 тыс. рублей. Они предназначались якобы для того, чтобы помочь коммерческой фирме избежать уголовного дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/702478" frameborder="0"></iframe> Задержание подозреваемых в мошенничестве адвокатов в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU