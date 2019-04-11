Опубликовано видео задержания адвокатов в Саратове при получении 5 млн рублей
В пластиковом пакете лежали десять пачек по 500 тыс.
Задержание подозреваемых в мошенничестве адвокатов в Саратове.
Изменить размер текста:
Управление ФСБ по Саратовской области обнародовало оперативное видео задержания адвокатов, подозреваемых в покушении на мошенничество.
Как ранее сообщала «КП-Саратов» со ссылкой на региональное СУ СКР, граждане были задержаны 4 апреля во время передачи им 5 млн рублей.
В пластиковом пакете находилось десять пачек по 500 тыс. рублей. Они предназначались якобы для того, чтобы помочь коммерческой фирме избежать уголовного дела.
Задержание подозреваемых в мошенничестве адвокатов в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU