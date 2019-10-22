Михаил Исаев побывал на месте аварии в Юбилейном

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-22T08:58:04+03:00

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Сегодня, 22 октября, глава Саратова Михаил Исаев побывал в поселке Юбилейный на месте аварийных работ в поселке Юбилейный.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы ведет ООО «КВС».

- Так как диаметр трубы очень большой — 1,2 тыс. мм — лишь к утру закончился слив системы. Теперь аварийная бригада может приступить к непосредственным работам на водоводе. Ресурсоснабжающая организация прогнозирует завершить их до 22 часов, — сообщил Михаил Исаев в своем аккаунте в соцсети Instagram.

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Для граждан организован подвоз воды по адресам: улица Исаева, 22 (с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00), Исаева, 32 с 10:00 до 12:00, Самойловская, 55 с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU