Опубликован график подвоза воды в Волжском районе

СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-22T08:26:27+03:00

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Сегодня, 22 октября, в Саратове без воды остались несколько улиц.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся аварийные работы на поврежденном водоводе.

Ориентировочно до 20 часов не будет воды в домах на улице Симбирская, Придорожная, Выселочная и 1-й Придорожный проезд.

На время работ по улице Самойловская подвозить воду будут на улицу Исаева, 32 с 10 до 12 часов, на улицу Самойловская, 55 с 12 до 14 и с 16 до 18 и на Исаева, 22 с 14 до 16 и с 18 до 20.

ИСТОЧНИК KP.RU