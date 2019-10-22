Опубликован график подвоза воды в Волжском районе
Цистерны подъедут на улицы Исаева и Самойловская
Изменить размер текста:
Сегодня, 22 октября, в Саратове без воды остались несколько улиц.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся аварийные работы на поврежденном водоводе.
Ориентировочно до 20 часов не будет воды в домах на улице Симбирская, Придорожная, Выселочная и 1-й Придорожный проезд.
На время работ по улице Самойловская подвозить воду будут на улицу Исаева, 32 с 10 до 12 часов, на улицу Самойловская, 55 с 12 до 14 и с 16 до 18 и на Исаева, 22 с 14 до 16 и с 18 до 20.
ИСТОЧНИК KP.RU