На химзаводе в Саратове произошел пожар
Известно об одном пострадавшем на предприятии ПАО «Лукойл» в Саратове
На химзаводе "Лукойла" в Саратове произошел пожар. Фото сайта ООО "Саратоворгсинтез"
Изменить размер текста:
На заводе «Саратоворгсинтез», производящем цианид натрия и нитрил акриловой кислоты, при пожаре пострадал человек.
Как сообщили источники в МЧС, на предприятии «Саратоворгсинтез» вечером 21 октября произошло ЧП.
Воспламенился электрощиток, возгорание охватило около 8 кв. метров площади.
При пожаре пострадал один из работников предприятия.
У него ожоги рук и лица. Подробности и обстоятельства ЧП устанавливаются.
ООО «Саратоворгсинтез», дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ», - ведущий производитель нитрила акриловой кислоты, ацетонитрила и цианида натрия в России.
ИСТОЧНИК KP.RU