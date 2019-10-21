На химзаводе в Саратове произошел пожар

СЕГОДНЯ 21:20 2019-10-21T21:28:07+03:00

На химзаводе "Лукойла" в Саратове произошел пожар. Фото сайта ООО "Саратоворгсинтез"

Известно об одном пострадавшем на предприятии ПАО «Лукойл» в Саратове

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На заводе «Саратоворгсинтез», производящем цианид натрия и нитрил акриловой кислоты, при пожаре пострадал человек.

Как сообщили источники в МЧС, на предприятии «Саратоворгсинтез» вечером 21 октября произошло ЧП.

Воспламенился электрощиток, возгорание охватило около 8 кв. метров площади.

При пожаре пострадал один из работников предприятия.

У него ожоги рук и лица. Подробности и обстоятельства ЧП устанавливаются.

ООО «Саратоворгсинтез», дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ», - ведущий производитель нитрила акриловой кислоты, ацетонитрила и цианида натрия в России.

ИСТОЧНИК KP.RU