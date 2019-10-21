2019-10-21T17:00:07+03:00
Общество

В областном комитете по тарифам обвинили РИА Рейтинг в необъективности

Новикова: нельзя строить рейтинг исходя из цены на газ, которой пользуются только 9% населения
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Цены на газ в Саратовской области отличаются для разных групп населенияЦены на газ в Саратовской области отличаются для разных групп населения
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Глава комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области Лариса Новикова не согласилась с выводами экспертов "РИА-Рейтинга", которые поставили жителей Саратовской области на последнее место в стране по доступности природного газа для населения.

- Учитывая структуру потребления газа в регионе, рассмотрение цены газа только по одному направлению его использования, составляющему менее 9% от общего потребления населением, не дает объективной оценки расходов населения на оплату газа и его доли в структуре совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

Цена газа, потребляемого 91% населения Саратовской области, составляет 5,38 руб./куб.м. и является одной из самых низких цен по регионам ПФО (в среднем 5,5 руб./куб.м.).

Не могу согласиться с обсуждаемой сегодня новостью и выводами, что ситуация со стоимостью газа является критичной, - заявила Новикова.

- Тарифы на природный газ, используемый на приготовление пищи и нагрев воды в Саратовской области, действительно, находятся на достаточно высоком уровне по сравнению с другими регионами, - признала министр – председатель комитета госрегулирования тарифов Лариса Новикова.

Справка

При расчете цен учитываются данные объемов газа по видам потребления. Структура потребления природного газа населением в нашей области выглядит следующим образом:

- природный газ, используемый на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели – 90,83%

- природный газ, используемый на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты - 5,56%;

- природный газ, используемый на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя – 3,61%

ИСТОЧНИК KP.RU

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