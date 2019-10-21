Радаев остается в топе рейтинга «Петербургской политики»

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-21T11:17:38+03:00

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В рейтинге Фонда «Петербургская политика» саратовский губернатор Валерий Радаев остается в топ-20 самых заметных заявлений недели.

По итогам периода с 14 по 20 октября, Радаев отметился высказыванием, что в среднесрочной перспективе Саратовская область должна войти в число экономически устойчивых регионов России. Эксперты фонда поставили Радаева на 16 место.

Напомним, что неделей ранее саратовский губернатор добился выделения из федерального бюджета 3,6 млрд рублей для первоочередных расходов, в том числе по обеспечению лекарственными препаратами и погашения кредиторской задолженности. По крайней мере в «Петербургской политике» отнесли это к его заслугам и определили на 12-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU