2019-10-21T11:08:28+03:00
Общество

В трех районах Саратова весь день не будет воды

Отключение продлится сутки — с вечера 21 октября по вечер 22-го
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В Волжском, Кировском и Ленинском районах Саратова 22 октября отключат воду.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ с 22:00 21 октября до 22:00 22 октября приостановят подачу холодного водоснабжения следующим абонентам:

- улица Большая Долинная, 53,

- улица Воскресенская, 34, 48, 50, микрорайон «Березки»,

- улица Газовая, 24,

- улица Исаева, 21, 23, 25, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 32, 42, 42а, 44, 44а, 46а,

- улица Менякина, 2, 4, 8,

- улица Муленкова, 3/1,

- улица Романтиков, 44, 46, 46а,

- улица Самойловская, 55, 57, 59,

- улица Скоморохова, 21, 23,

- 1-й проезд Скоморохова, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 28а, 28Б,

- 2-й проезд Блинова, 3, 3а, 3Б, 4, 4а, 4Б, 4в, 6, 6а, 6Б, 6в, 8, 8а,

- улица 2-я Гуселка,

- улица Уютная, 1,

- улица Хрустальная, 68а, 68Б, 68в, 68д, 68е, 55а, 55Б, 55в, 55г, 55д, 55е, 55и.

Жилые дома частного сектора по улицам: Уютная, Хрустальная, Покровская, Братьев Никитиных, Самойловская.

Снижение параметров давления ожидает следующие жилые микрорайоны и поселки: Солнечный, Солнечный-2, 6-й квартал, Техстекло, ВСО, Елшанка, Поливановка, Жасминный, Дачный, Юбилейный, Саксагай, Иволгино, Зональный, ЦДК, Расково, Дубки, Зоринский. Возможны перебои с подачей ХВС абонентам верхних этажей жилых домов указанных микрорайонов.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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