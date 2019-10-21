СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-21T09:56:36+03:00

Саратов - начало большого газа России. Первый промышленный газопровод был проложен из Елшанки в Москву в 40 годах прошлого века.

РИА Новости сравнило среднюю зарплату и стоимость сетевого газа для населения во второй половине 2019 года

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области самый недоступный для населения газ из всех регионов страны. Это следует из результатов подсчетов, которые провели в РИА Новости.

Стоимость природного газа внутри страны отличается более чем в семь раз. Наиболее доступный газ для населения — в северных регионах. В топ-5 попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Москва. Здесь население на свою среднюю зарплату может приобрести от 20 093 до 11 324 кубометров газа.

Саратовская область оказалась на последнем, 73 месте. Саратовцы могут позволить себе на среднюю зарплату 2 604,2 кубометра, при этом цена за куб — одна из самых высоких в стране — 9,20 рубля.

Между тем в регионе есть собственные месторождения газа. Именно в Саратове в 1941 году была пробурена первая в России газовая скважина. Однако в соседней Пензе (37 место), где таким богатством не обладают, газ для населения доступнее в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU