2019-10-21T09:56:36+03:00
Экономика

В Саратовской области самый недоступный для населения газ

РИА Новости сравнило среднюю зарплату и стоимость сетевого газа для населения во второй половине 2019 года
Поделиться:
Саратов - начало большого газа России. Первый промышленный газопровод был проложен из Елшанки в Москву в 40 годах прошлого века.Саратов - начало большого газа России. Первый промышленный газопровод был проложен из Елшанки в Москву в 40 годах прошлого века.
Изменить размер текста:

В Саратовской области самый недоступный для населения газ из всех регионов страны. Это следует из результатов подсчетов, которые провели в РИА Новости.

Стоимость природного газа внутри страны отличается более чем в семь раз. Наиболее доступный газ для населения — в северных регионах. В топ-5 попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Москва. Здесь население на свою среднюю зарплату может приобрести от 20 093 до 11 324 кубометров газа.

Саратовская область оказалась на последнем, 73 месте. Саратовцы могут позволить себе на среднюю зарплату 2 604,2 кубометра, при этом цена за куб — одна из самых высоких в стране — 9,20 рубля.

Между тем в регионе есть собственные месторождения газа. Именно в Саратове в 1941 году была пробурена первая в России газовая скважина. Однако в соседней Пензе (37 место), где таким богатством не обладают, газ для населения доступнее в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове у девушки из машины украли 52 тыс. рублей
В Саратове ученые обсуждают технологию переработки отходов в Горном
В начале ноября в селе Вязовка откроют модельную библиотеку
Лихач из Балакова отработает нетрезвую езду
Задержан предполагаемый убийца, застреливший мужчину в Энгельсе
Людмила Сиротина: Региональный политсовет «Единой России» усилился представителями первичных отделений
В Саратове 13 пожарных тушили здание на Песчано-Уметском тракте
В Саратове из-за поломки пантографа встали трамваи и троллейбусы
Аткарская прокуратура выявила пять сайтов по продаже поддельных медкнижек
В Балакове женщина отделалась условным сроком за нападение на полицейского
В Саратовской области от гриппа привились свыше 517 тыс. человек
Под Саратовом 37 человек тушили административно-производственное здание
В трех районах Саратова с обеда не будет горячей воды
Эволюция домофона. Зачем менять обычный на «умный»?
Житель Камышина приехал грабить в Саратов и остался недоволен приговором
Саратовские боксеры взяли четыре медали международного турнира
В саратовскую колонию пытались передать героин в грецком орехе
В Энгельсе на пожаре погиб мужчина
Радаев остается в топе рейтинга «Петербургской политики»
В трех районах Саратова весь день не будет воды
В Красноармейске у мужчины из «Мерседеса» украли деньги и телефон
Добровольцы укрыли от дождя оставленные на месте гибели Лизы Киселёвой игрушки
В Энгельсе полыхал рыбный цех
Коммунальщики высадили более 30 деревьев в скверах Саратова
Отключена вода на четырех улицах в Елшанке
В Сухом Карабулаке наркоман украл из магазина деньги и сигареты
В Вольске полыхали два автобуса
В Красноармейском районе на пожаре из-за сигареты погиб мужчина
Саратовец прикинулся газовиком ради кражи 30 тыс. рублей