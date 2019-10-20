2019-10-20T19:12:55+03:00
Происшествия

Несколько человек пострадали при массовом ДТП с автобусом в Саратове

Столкновение произошло на проспекте Энтузиастов
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В воскресенье, 20 октября, около 17:00 на перекрестке улицы Пономарева и проспекта Энтузиастов в Саратове произошло столкновение трех автомобилей и автобуса.

В аварии, по данным ГИБДД, участвовали автомобили «Волга», Lada Priora, Daewoo Nexia, а также рейсовый автобус. По предварительным данным, Daewoo Nexia, двигаясь по улице Пономарева в сторону проспекта Энтузиастов, выехала на перекресток врезалась в «Волгу», та в свою очередь, ударилась в автобус. Задета оказалась и Lada Priora.

- Пока известно о двоих пострадавших, один из "Волги", один из Lada Priora. Обстоятельства и данные участников выясняются, - сообщили в городской ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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