2019-10-20T18:53:09+03:00
Происшествия

В Саратовской области выловили труп рыбака с телефоном в руке

Мужчина загадочно исчез из своей лодки
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Что произошло на реке Малый Узень пока не ясноЧто произошло на реке Малый Узень пока не ясно
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Рано утром 20 октября в полицию Ершовского района поступило сообщение о пропаже в районе поселка Целинный рыбака, который отправился на реку Малый Узень.

Прибывшие на место вызова полицейские и спасатели обнаружили пустую лодку, 44-летний мужчина исчез.

В дело вступили водолазы группы поисково-спасательной службы «Затон» и ершовские спасатели.

С глубины в несколько метров они подняли труп рыбака на поверхность. На его поиски ушли почти три часа.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Саратовской области уточнили, что в руке погибшего был зажат сотовый телефон.

Сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают все детали загадочного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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