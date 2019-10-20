В Саратовской области выловили труп рыбака с телефоном в руке

СЕГОДНЯ 18:53 2019-10-20T18:53:09+03:00

Что произошло на реке Малый Узень пока не ясно

Изменить размер текста: A A

Рано утром 20 октября в полицию Ершовского района поступило сообщение о пропаже в районе поселка Целинный рыбака, который отправился на реку Малый Узень.

Прибывшие на место вызова полицейские и спасатели обнаружили пустую лодку, 44-летний мужчина исчез.

В дело вступили водолазы группы поисково-спасательной службы «Затон» и ершовские спасатели.

С глубины в несколько метров они подняли труп рыбака на поверхность. На его поиски ушли почти три часа.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Саратовской области уточнили, что в руке погибшего был зажат сотовый телефон.

Сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают все детали загадочного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU