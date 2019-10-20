В Саратове разыскивают свидетелей ДТП у министерства транспорта
Требуются записи видеорегистраторов
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В Саратове разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло вечером 19 октября на перекрестке улиц Пугачевская и 1-я Садовая.
- Нужны видеозаписи с регистраторов и персональных камер Кировский район!!! Очень нужны Ваши записи с 17.20 до 17.40. Всем свидетелям ДТП просим обращаться по телефону 8 951 881 27 76, - говорится в сообщении.
Напомним, на пешеходном переходе рядом с Минтрансом водитель Hyundai наехал на человека, когда тот шел по переходу. Сотрудники Центра медицины катастроф госпитализировали потерпевшего.
ИСТОЧНИК KP.RU