Иностранцы на Chevrolet снесли знак перехода на улице Некрасова напротив дома-музея Чернышевского
Два человека пострадали при столкновении Chevrolet Lanos с дорожным знаком на улице Чернышевского в Саратове.
ДТП произошло вечером 19 октября на перекрестке улиц Некрасова и Чернышевского.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водитель Chevrolet обгонял ВАЗ-2115, при этом выехал на полосу общественного транспорта. Не справившись с управлением, иностранцы на Lanos, зацепив ВАЗ врезались в знак пешеходного перехода.
На месте работали врачи Центра медицины катастроф, которые госпитализировали двух мужчин из иномарки.
По предварительным данным, пострадавшие были под воздействием неизвестных препаратов.
ИСТОЧНИК KP.RU