2019-10-20T12:51:50+03:00
Происшествия

Иностранцы на Chevrolet снесли знак перехода на улице Некрасова напротив дома-музея Чернышевского

По предварительным данным, все в авто находились под воздействием неизвестных препаратов
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Два человека пострадали при столкновении Chevrolet Lanos с дорожным знаком на улице Чернышевского в Саратове.

ДТП произошло вечером 19 октября на перекрестке улиц Некрасова и Чернышевского.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водитель Chevrolet обгонял ВАЗ-2115, при этом выехал на полосу общественного транспорта. Не справившись с управлением, иностранцы на Lanos, зацепив ВАЗ врезались в знак пешеходного перехода.

На месте работали врачи Центра медицины катастроф, которые госпитализировали двух мужчин из иномарки.

По предварительным данным, пострадавшие были под воздействием неизвестных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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