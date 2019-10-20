2019-10-20T11:42:30+03:00
Политика

Изменения в руководстве саратовского реготделения ЕР: Кто пришел, кто ушел

На конференции партийцы обновили свой политсовет на четверть, президиум - наполовину
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На прошедшей 19 октября в Саратове конференции реготделения «Единой России» обновили политсовет и его президиум.

Сразу шесть человек, по решению конференции, покинули и президиум и политсовет: директор ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» Игорь Морозов, зампред правительства области Сергей Наумов, начальник Саратовской таможни Сергей Овсянников, экс-министр и директор Саратовского областного института развития образования Лариса Колязина, ректор медуниверситета Владимир Попков, бывший руководитель реготделения ЕР Юрий Ушаков.

Вообще президиум областного политсовета ЕР обновился наполовину. Вышли из него, кроме шестерых выше названных, также:

депутат облдумы Иван Дзюбан, бывшая замглавы Саратова Елена Злобнова, председатель областной думы Александр Романов.

Их места заняли: депутаты Саратовской городской Думы Сергей Агапов (руководитель ООО Подсолнух») и Николай Островский (главврач ожогового центра), депутаты облдумы Татьяна Ерохина (руководитель приемной Вячеслава Володина), депутат облдумы Олег Алексеев (директор по общим вопросам ООО «Куриловские Калачи плюс»), руководитель исполкома реготделения партии Александр Бурмак, замдиректора саратовской школы №51 Надежда Лексакова.

Политсовет реготделения ЕР обновился на четверть.

Секретарь реготделения Николай Панков отметил, что ежегодная ротация – это один из способов обновления партии.

- В этом году по различным причинам политсовет покидает каждый четвертый партиец – одни из-за того, что потеряли связь с партией, другие поняли, что не могут посвящать партийной работе необходимое время, кто-то сменил место работы или оказался замешан в различных скандалах, - отмечается на официальном сайте реготделения партии.

Из политсовета партии, вместе с шестью выше названными бывшими членами президиума, также выведены:

Валерий Агапов, Владислав Бережной, Татьяна Брусенцева, Светлана Глухова, Николай Кузнецов, Людмила Куторова, Ирина Романова, Наталья Саламаткина, Сергей Суровов, Николай Семенец, Александр Софронов, Сергей Туманов, Николай Швецов.

В состав политсовета вошли:

Сергей Агапов, Александр Бурмак, Владимир Дмитриев, Вадим Дубривный, Татьяна Алексушина, Людмила Гурьева, Игорь Иванов, Данис Каримов, Юрий Ерофеев, Ирина Кузовенкова, Игорь Малиновский, Надежда Лексакова, Татьяна Миронова, Михаил Орлов, Анастасия Реброва, Лариса Сафонова, Людмила Сиротина, Александр Тарасов, Екатерина Тарасова, Мария Усова, Евгений Чернов, Александр Янклович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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