Под Вольском на трассе столкнулись два внедорожника

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-20T10:15:59+03:00

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Рано утром 20 октября в Вольском районе Саратовской области столкнулись два внедорожника.

Авария произошла на 127 км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград около 6.30 утра.

Chevrolet NIVA под управлением водителя 62-летнего водителя столкнулась с Mitsubishi Outlаnder, за рулем которой был 43-летний мужчина.

- В результате ДТП водителю автомашины NIVA оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».

ИСТОЧНИК KP.RU