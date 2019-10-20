Под Вольском на трассе столкнулись два внедорожника
Помощь медиков понадобилась одному из водителей
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Рано утром 20 октября в Вольском районе Саратовской области столкнулись два внедорожника.
Авария произошла на 127 км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград около 6.30 утра.
Chevrolet NIVA под управлением водителя 62-летнего водителя столкнулась с Mitsubishi Outlаnder, за рулем которой был 43-летний мужчина.
- В результате ДТП водителю автомашины NIVA оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».
ИСТОЧНИК KP.RU