2019-10-20T09:36:19+03:00
Спорт

«Протон-Саратов» обыграл второго соперника подряд

Победа в следующем домашнем матче может вывести команду в лидеры Суперлиги
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«Протон-Саратов» выиграл второй матч Суперлиги. На этот раз оказалась бита «Ленинградка».

Игра закончилась со счетом 3:1 по сетам, при чем первый сет игравшие дома саратовчанки проиграли с разницей в 9 мячей, а четвертый выиграли с такой же разницей.

- Хоть коллектив существует совсем недолго, уже удалось наиграть какие-то связи, какие-то замены. Но потенциал для улучшения игры значителен, надо прибавлять в качестве взаимодействия волейболисток, - заметил по итогам матча главный тренер саратовской команды Юрий Маричев.

Напомним, в первом туре на домашней арене волейболистки «Протона-Саратов» обыграли чемпиона прошлого сезона – московское «Динамо».

Следующая игра пройдет 27 октября в Саратове против «Динамо-Казань». В случае победы саратовчанок и осечки "Уралочки-НТМК" в матче с "Сахалином", саратовская команда может выйти в лидеры Суперлиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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