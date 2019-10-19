Пашутин взял на себя ответственность за проигрыш «Енисею» в Красноярске

СЕГОДНЯ 20:16 2019-10-19T20:40:16+03:00

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В Красноярске саратовский баскетбольный клуб «Автодор» встречался 19 октября с местным «Енисеем». После двух поражений подряд подопечные Евгения Пашутина были настроены решительно. Однако и соперник был готов.

По ходу матча саратовцы были в роли догоняющих, выиграв по итогам лишь третью из всех четвертей матча. В концовке, догнав хозяев, автодоровцы не смогли удержать равенство и уступили со счетом 85:78.

- Сыграли в рулетку, потому что выполняли броски через руки соперников. Сказалась наша неопытность. Это моя ответственность. Не могу упрекнуть команду в отсутствии самоотдачи. Мы прибавляем от игры к игре. Будем продолжать усердно работать и становиться лучше, — заявил по итогам игры главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин.

До этого саратовская команда проиграла в домашних матчах польской «Зелене-Гура» и подмосковным «Химкам».

Следующий матч для «Автодора» пройдет 4 ноября на выезде против московского ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU