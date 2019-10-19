Редактор сайта «КП-Саратов» получил благодарность из рук Вячеслава Володина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 октября наградил пятерых саратовских журналистов.
Благодарственного письма за активную гражданскую позицию удостоился редактор сайта «Комсомольская правда» — Саратов» Александр Уриевский.
Также награды получили специальный корреспондент ГТРК-Саратов Александр Лысухин, главный редактор проекта «TVSAR» информационного агентства «Взгляд-инфо» Андрей Триадский, корреспондент Саратовской областной газеты «Регион 64» Кирилл Елисеев и сотрудник интернет-газеты «Четвертая власть» Николай Гурин.
Церемония вручения прошла в рамках мероприятия, посвященного Дню дорожника.
ИСТОЧНИК KP.RU