Володин возмутился низкими зарплатами дорожных рабочих в Саратовской области

СЕГОДНЯ 18:43 2019-10-17T18:43:31+03:00

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В Саратове председатель Государственной думы России Вячеслав Володин принял участие в праздновании Дня дорожника.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», торжество состоялось в парке «Россия моя история».

В своем выступлении Володин напомнил, что дороги для Саратовской области имеют важнейшее значение. С учетом размеров региона, это является условием для развития.

- Заметил, что регион часто сравнивают с соседними, и сравнения в пользу нас, когда речь о километрах, но не в нашу когда о бюджете. Сегодня на внутриобластные дороги идет 13 млрд, а еще совсем недавно было 2 млрд рублей. Трассы Саратов Пенза, Саратов Балашов переданы на федеральный бюджет. Но Саратов Алгай, Саратов Озинки требуют огромных денег. Саратов Ртищево требует 4 млрд на ремонт и 200 млн на содержание, 6 млрд требует дорога Саратов Озинки. Всего нам только на ремонт областных трасс надо было 13 млрд рублей. Поэтому бюджета нашего мало. Мы стали передавать эти трассы в федеральный бюджет, до конца ноября туда уйдет трасса Урбах Алгай. Высвобождаются средства областного бюджета, и за 13 млрд рублей в течение трех-четырех лет можем все дороги региона привести в порядок. Если вы, конечно, будете делать работу качественно, заявил спикер Госдумы.

Также он остановился на теме зарплат дорожников. Спикер ГД привел в пример соседний регион, Пензенскую область. Там на содержание дорожной сети уходит 236 тыс. рублей за километр в год. В Саратовской области – 397 тыс. рублей за километр. Однако зарплаты дорожных рабочих ниже.

- Задаю вопрос. Хорошо, что представители правоохранительных органов и прокуратуры здесь есть. Вопрос к Валерию Васильевичу Радаеву совесть у вас есть? Коллеги, вы что делаете? В Калининском районе работает саратовская организация зарплата 18 тыс. рублей, а у пензенской фирмы там же 35 тыс. рублей. Это как? Скажете, рычагов нет? Есть. А ведь это налоги и зарплаты не только дорожников, но и 170 тыс. бюджетников. Вот поэтому у нас низкие зарплаты, возмутился Володин.

Он напомнил, что в Саратове будет создано Нижневолжское управление федеральных дорог. Однако, по словам Вячеслава Володина, работать там будут те, кто платит «белую» зарплату и выполняет свои обязанности качественно.

- Меня попросили в «Автодоре», чтобы руководитель нового управления был человек не из Саратовской области. Было бы правильно, чтобы и в саратовских организации, которые участвуют в конкурсах, были нормальные зарплаты у людей, уважение к ним, уверен Володин.

Он заявил, что это условие того, чтобы рабочие не уезжали в другие регионы, а вместо них нанимали гастарбайтеров.

- Все в ваших руках. При всех деньгах, должна быть совесть у тех, кто строит дороги. Тогда и строить будем больше. С праздником! заявил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU