Панков анонсировал кадровые перестановки в Саратовском реготделении
Он отметил важность ротации кадров
.Фото: Александр Уриевский
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В Саратове 19 октября состоится конференция регионального отделения «Единой России», на которой запланированы кадровые перестановки.
- Ротация будет, я этого не скрываю, — заявил на пресс-конференции 7 октября депутат Государственной думы, секретарь Саратовского регионального отделения «Единой России» Николай Панков.
Он напомнил, что четыре секретаря и три руководителя исполкомов оставили свои должности по разным причинам.
- Ротация способствует плодотворной работе всей нашей структуры, партии, проектов, которые она курирует, — уверен Николай Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU