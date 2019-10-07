2019-10-07T11:57:25+03:00
Общество

Панков анонсировал кадровые перестановки в Саратовском реготделении

Он отметил важность ротации кадров
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В Саратове 19 октября состоится конференция регионального отделения «Единой России», на которой запланированы кадровые перестановки.

- Ротация будет, я этого не скрываю, — заявил на пресс-конференции 7 октября депутат Государственной думы, секретарь Саратовского регионального отделения «Единой России» Николай Панков.

Он напомнил, что четыре секретаря и три руководителя исполкомов оставили свои должности по разным причинам.

- Ротация способствует плодотворной работе всей нашей структуры, партии, проектов, которые она курирует, — уверен Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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