На проспекте Строителей сбили женщину на переходе
Водитель, по предварительным данным, значительно превысил скорость
Фото Андрея Гуськова
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Днем около 14.30 в Ленинском районе Саратова сбили пешехода.
Как сообщил очевидец редакции "КП-Саратов", авария произошла на проспекте Строителей напротив автомагазина "БиБи".
Водитель автомобиля ВАЗ-2111 сбил на пешеходном переходе женщину средних лет.
НА месте ДТП работает бригада Центра медицины катастроф, два экипажа ДПС.
По предварительным данным водитель автомобиля трезв, но "гнал как бешеный".
ИСТОЧНИК KP.RU