Панков: Володин попросил правоохранителей взять размер зарплаты дорожных рабочих на контроль

СЕГОДНЯ 19:30 2019-10-17T19:34:54+03:00

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У работников дорожной отрасли в Саратовской области зарплата меньше, чем в других регионах, отметил спикер

В Саратове проходит встреча с работниками дорожной отрасли. Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграмм-канале «Пара слов» отметил, что мероприятие началось вовремя, а министр транспорта и дорожного хозяйства области Николай Чуриков рассказал собравшимся об изменениях в строительстве дорог.

- Володин предложил заглянуть за горизонты. Это о том, какие задачи необходимо ставить по дорожной отрасли. Необходимо ставить амбициозные задачи. Для этого есть все средства, люди и желание. Федеральные дороги приводятся в порядок. Спикер скромен. Конечно, при его помощи увеличилось федеральное финансирование в 6 раз. Перечислены средства на Балашов, Озинки, Алгай, Перелюб и в другие районы. Мы ездим по отремонтированным дорогам и видим улучшение их качества. Но и министр области должен «вести» дороги между районами. 13 млрд рублей в областном бюджете это хорошие деньги, чтобы спрашивать за работу. А в работе главное – люди. Большая просьба у спикера и по увеличению зарплат работникам отрасли. Он сказал это мягко. Скажу, прокурор области сделал запись в своей папочке. Это сигнал к привлечению к ответственности, написал Панков.

Он добавил, что все по-разному восприняли этот призыв.

- Контролирующие органы записали что-то в тетрадь, а руководители дорожных предприятий переглянулись между собой. А простые работяги расплылись в улыбке, отметил депутат Госдумы.

- Много чем Володин обрадовал не только дорожников. Это и создание Нижневолжского управления федеральных дорог. А это и более удобная логистика для дорожников, и новые рабочие места. Кроме того, строительство четырехполосной объездной дороги вокруг Саратова. Строительство нового моста через Волгу. То есть, развитие дорожной инфраструктуры агломерации. А это уже означает не только повышение качества жизни людей, но и развитие региона. И тема совсем не праздничная, но откровенная. Финансирование больше, а зарплата у дорожников меньше, чем в других регионах. И уже прямая просьба к правоохранителям – взять размер зарплаты на контроль, подытожил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU