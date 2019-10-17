2019-10-17T16:47:58+03:00
Общество

Исаев о поборах в «Авроре»: За неправильные решения понесут ответственность

Родители учеников жаловались на поборы для покупки саженцев
Ольга Симонова
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Мэр Саратова Михаил Исаев прокомментировал случай с поборами в школе «Аврора».

- Проводится проверка. Если были приняты неправильные решения, за них понесут ответственность, — сказал глава города корреспонденту «КП-Саратов».

Напомним, родители учеников жаловались на поборы, которые пойдут якобы на покупку саженцев для территории школы. После этого прокуратура начала проверку.

Ведомство отмечает, что в рамках проверки будет дана оценка исполнению обязанностей по благоустройству школы. Работы по контракту должно выполнять ЗАО «Сартехстройинвест».

Как отметил «КП-Саратов» информированный источник, если информация о поборах подтвердится, то директор «Авроры» Андрей Сухоруков возместит средства родителям учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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