Прокуратура проверит жалобы на поборы в школе «Аврора»
Прокуратура Саратовской области проверит школу «Аврора».
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ранее родители учеников обращались с жалобами на поборы в школе, в частности, на покупку саженцев для озеленения территории.
Завтра, 18 октября, анонсировано расширенное родительское собрание с участием представителей прокуратуры.
Кроме того, в ходе проверки будет оценено, как исполняются обязанности по благоустройству территории школы. Работы по контракту должно выполнять ЗАО «Сартехстройинвест».
Как сообщил информированный источник, если сведения о поборах подтвердятся, то директору школы Андрею Сухорукову грозит возмещение этих средств родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU