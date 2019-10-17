Прокуратура проверит жалобы на поборы в школе «Аврора»

СЕГОДНЯ 15:22 2019-10-17T15:22:22+03:00

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Прокуратура Саратовской области проверит школу «Аврора».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ранее родители учеников обращались с жалобами на поборы в школе, в частности, на покупку саженцев для озеленения территории.

Завтра, 18 октября, анонсировано расширенное родительское собрание с участием представителей прокуратуры.

Кроме того, в ходе проверки будет оценено, как исполняются обязанности по благоустройству территории школы. Работы по контракту должно выполнять ЗАО «Сартехстройинвест».

Как сообщил информированный источник, если сведения о поборах подтвердятся, то директору школы Андрею Сухорукову грозит возмещение этих средств родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU