Панков: Володин добивается, чтобы наши школы были современными по всем параметрам

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-17T15:34:30+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что проекты председателя Госдумы Вячеслава Володина помогают решить целый комплекс проблем школ в нашей области.

- Свои проекты Володин всегда держит на личном контроле. Сегодня — Заводской район. Один из самых больших в городе и проблем тут хватает. Поэтому спикер всегда на связи с жителями и приезжает обсудить с ними все, что сделано.

Первая встреча у 84-й школы. Когда Володин был здесь в августе, то с жителями обошел всю территорию, выслушал весь спектр проблем. И скоро здесь начнется капитальный ремонт здания и строительство пристройки с бассейном. Этим решается целый комплекс вопросов. Комфортные условия для детей — одно. Второе — повышение качества учебного процесса. Знаю, что решая проблему ремонта, спикер добивается, чтобы наши школы были современными по всем параметрам. И третье: спорт значит здоровье. Особенно важно, чтобы дети учились плавать. Это обезопасит их отдых на реке и поможет развиваться физически, — пишет Панков.

Депутат ГД также убедился в востребованности спорткомплекса у школы, построенного по благотворительному проекту Володина.

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- А красавец спорткомплекс у 84-й школы уже готов. Убедился, что он востребован у молодежи. Вечером собрались и школьники, и те, кто живет неподалеку. Одни переобуваются, а другие уже бегают и гоняют мяч. Вот так и в Перелюбе, Ивантеевке, Турках и других районах, где Володин помог построить такие современные спорткомплексы. Всего за два года их в нашей области появилось 12. У нашей молодежи стало больше возможностей расти спортивными, — подчеркнул Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU