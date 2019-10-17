Вячеслав Володин посещает Саратов

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-17T15:25:41+03:00

Он осмотрит стадионы, парк и школу

Изменить размер текста: A A

В Саратове с рабочим визитом сегодня находится председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первой точкой его сегодняшнего маршрута стала школа №84 в Заводском районе.

В школе запланирован капитальный ремонт действующего корпуса, а также будут пристроены дополнительные помещения и появится бассейн. Ранее к Вячеславу Володину с просьбой помочь в строительстве обратились учителя и родители детей. Сейчас 1 148 учеников посещают занятия в двух зданиях 1954 и 1991 годов постройки, соединенных крытым переходом.

В ходе реконструкции планируется расширить актовый зал, отремонтировать инженерные коммуникации. Это позволит не только улучшить существующий учебный процесс, но и создать новые направления обучения: посещение бассейна, хореографического и музыкального залов, киностудию, тир.

Кроме того, в планах спикера Госдумы сегодня: посетить парк имени Марины Расковой, стадионы «Торпедо» и «Волга».

ИСТОЧНИК KP.RU