Саратовцы смогут увидеть онлайн, какие дорогу занесло снегом
Расчищать заносы на трассах в Саратовской области в ближайшую зиму будут 9 мобильных отрядов техники, состоящих из 73 единиц тяжёлой землеройной техники. Бульдозеры, автогрейдеры привлекаются у организаций, которые работают на реконструкции автомобильных дорог.
Разработаны схемы переброски техники в зону чрезвычайной ситуации. Об этом на заседании регионального правительства сообщил 17 октября министр транспорта и дорожного строительства Николай Чуриков.
Информацию о состоянии автомобильных дорог в зимний период можно будет в режиме реального времени получать на сайте dorogi.saratov.gov.ru в разделе «Интерактивная карта дорожных работ Саратовской области».
ИСТОЧНИК KP.RU