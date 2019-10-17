Саратовцы смогут увидеть онлайн, какие дорогу занесло снегом

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-17T12:29:32+03:00

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Расчищать заносы на трассах в Саратовской области в ближайшую зиму будут 9 мобильных отрядов техники, состоящих из 73 единиц тяжёлой землеройной техники. Бульдозеры, автогрейдеры привлекаются у организаций, которые работают на реконструкции автомобильных дорог.

Разработаны схемы переброски техники в зону чрезвычайной ситуации. Об этом на заседании регионального правительства сообщил 17 октября министр транспорта и дорожного строительства Николай Чуриков.

Информацию о состоянии автомобильных дорог в зимний период можно будет в режиме реального времени получать на сайте dorogi.saratov.gov.ru в разделе «Интерактивная карта дорожных работ Саратовской области».

ИСТОЧНИК KP.RU