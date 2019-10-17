Минприроды РФ разъяснило, кто должен вывозить ветки

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-17T11:32:59+03:00

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Министерство природных ресурсов и экологии РФ направило в регионы России разъяснения по наиболее актуальным и острым вопросам в области обращения с твердыми коммунальным отходами. В частности, в документе указано, кто должен вывозить ветки с улиц населенных пунктов, в чьих полномочиях находится содержание контейнерных площадок, за чей счет должны покупаться сами мусорные контейнеры, в чьи обязанности входит устранение стихийных свалок и т.д.

По мнению специалистов Регионального оператора, данные разъяснения федеральное ведомство направило во все субъекты РФ поскольку затронутые в документе вопросы интересуют органы власти не только Саратовской области. Так, только из нашего региона запросы направлялись со стороны Регионального оператора, администраций ряда муниципальных образований, депутатов различного уровня.

В направленном письме федеральное министерство окончательно прояснило, что «к ТКО могут быть отнесены отходы, образованные физлицами, исключительно при условии их образования в пределах жилых помещений», а «образующиеся в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки) не соответствуют определению ТКО, установленному Законом № 89-ФЗ, по основному признаку, т.к. являются отходами, образованными вне жилых помещений». Данный вопрос неоднократно обсуждался на различных мероприятиях с участием Регоператора Саратовской области и подобное разъяснение, со ссылкой на действующее законодательство, ранее уже предоставляло Минприроды и экологии Саратовской области. Однако, позиция органа власти областного уровня не устроила органы местного самоуправления. Теперь документ Министерства природных ресурсов РФ поставил точку в обсуждениях.

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Не менее спорным оставался вопрос содержания, и кто должен убирать контейнерные площадки, если мусор кладут рядом с контейнерными баками. Получено уточнение, что в соответствии «с подпунктом 18 пункта 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ) к вопросам местного значения городского поселения отнесено участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию ТКО. Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их обслуживание (покраска, ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе подбор (уборка ТКО, находящихся на месте накопления ТКО (контейнерной площадке) или рядом с таким местом (например, когда потребитель не обеспечил складирование ТКО в контейнер) и подметание мусора вокруг контейнеров и т.д.» Таким образом содержание контейнерной площадки относится к полномочиям ее собственника (управляющей организации или муниципалитета). На Региональный оператор возложена обязанность в обеспечении только подбора просыпавшихся ТКО в момент погрузки в мусоровоз.

Отдельно в Минприроды РФ отметили, что «в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ к обязанностям регионального оператора не относится создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО», а также что «организация и содержание контейнерной площадки невозможно без наличия на ней контейнера. Контейнер является неотъемлемой частью контейнерной площадки». Данное разъяснение особенно актуально для тех муниципальных районов, где фиксируется регулярная порча контейнеров, например, Вольского МР, и попытки переложить обязанности муниципалитета на Регоператора . В документе подчеркивается, что «контейнеры могут приобретаться, в частности, собственниками земельных участков, органами местного самоуправления, создавшими места (площадки) накопления ТКО в соответствии с действующим законодательством, лицами, осуществляющими управление МКД, потребителями». При этом Региональный оператор может приобретать контейнеры «только в пределах 1% необходимой валовой выручки на очередной период регулирования, при учете органом регулирования соответствующих расходов». В текущем периоде такие расходы для Регионального оператора Саратовской области не предусмотрены.

Дополнительно федеральное ведомство поясняет, что ликвидировать несанкционированную свалку обязан собственник земельного участка, на котором она находится, а «обязанность по ликвидации несанкционированных свалок ТКО, расположенных на неразграниченных землях, возлагается на органы МСУ». Непринятие мер к ликвидации несанкционированной свалки нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU