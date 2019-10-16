На соревнованиях в Саратовской области задушили более 25 зайцев

СЕГОДНЯ 21:29 2019-10-16T21:29:47+03:00

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В Саратовской области с 12 по 15 октября прошли испытания борзых собак в охоте на зайца-русака и лису. В Дергачевский район свезли своих борзых питомцев хозяева из Волгоградской, Московской, Оренбургской, Тамбовской областей, а также из Архангельска и Екатеринбурга.

Всего в испытаниях участвовало 68 собак. За 4 дня соревнований без оружия собаки подняли 48 зайцев-русаков и 2 лисицы.

Как уточнили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства, большую часть поднятых зайцев собаки догнали и придушили.

Самый крупный из убитых зайцев оказался экземпляр весом почти 5 килограмм.

Наиболее результативно догоняли и душили зайцев собаки породы грейхаунды.

ИСТОЧНИК KP.RU