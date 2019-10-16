В Юбилейном отключили воду из-за аварии
В поселке Юбилейный Саратова отключили воду. Причиной стала авария на водопроводе.
Вода отключена с 23:00 до 22:00 17 октября.
Без воды остались следующие дома:
улица Большая Долинная, 53; улица Воскресенская, 34, 48, 50; улица Газовая, 24; улица 2-я Гуселка; улица Исаева,20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 42а, 44, 44а, 46а; улица Менякина, 2, 4, 8; улица Муленкова, 3/1; улица Самойловская, 55, 57, 59; 1-й проезд Скоморохова, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 28Б; улица Скоморохова, 21, 23; улица Уютная, 1; улица Хрустальная, 55а, 55Б, 55в, 55г, 55д, 55е, 55и, 68а, 68Б, 68в, 68д, 68е.
Кроме того, без воды — дома частного сектора на улицах: Уютная, Хрустальная, Покровская, Братьев Никитиных, Самойловская.
В ООО «КВС» принесли извинения за временные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU