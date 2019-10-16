2019-10-16T18:18:58+03:00
Происшествия

Сбившего женщину насмерть на Московской в Саратове парня отправили в колонию на шесть лет

Гражданка от удара отлетела в троллейбус
Ольга Симонова
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Видео смертельного ДТП на Московской.Источник: соцсети

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Волжский районный суд сегодня, 16 октября, признал водителя «Лады Приора», насмерть сбившего 18 июля в центре Саратова женщину, виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», мужчину отправили в колонию общего режима на шесть лет и запретили садиться за руль на три года.

Напомним, смертельное ДТП случилось 18 июля 2019 года. Пьяный парень несся по Московской и сбил 47-летнюю женщину, шедшую по пешеходному переходу по Комсомольской улице.

От удара пострадавшая влетела через лобовое стекло в салон троллейбуса №5 и погибла на месте. В общественном транспорте также пострадали две пассажирки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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