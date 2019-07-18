Опубликовано видео смертельного ДТП на Московской

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-18T11:18:46+03:00

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Опубликовано видео серьезной аварии в Саратове, которая сегодня утром унесла жизнь пешехода.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», около семи утра на пересечении улиц Московская и Комсомольская автомобиль «Лада Приора» на большой скорости сбил переходящую по «зебре» женщину. От удара ее отбросило на стоящий троллейбус, она погибла на месте.

На опубликованном видео с камер наблюдения можно заметить, что женщина шла с соблюдением правил дорожного движения, остальные автомобили остановились, чтобы пропустить пешехода. Однако отечественная легковушка, вылетев из-за общественного транспорта, отбросила женщину на стоящий впереди встречный троллейбус и сама врезалась в него.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="256" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/720894" frameborder="0"></iframe> Видео смертельного ДТП на Московской.Источник: соцсети

Водитель «Приоры» также получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU