Опубликовано видео смертельного ДТП на Московской
Опубликовано видео серьезной аварии в Саратове, которая сегодня утром унесла жизнь пешехода.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», около семи утра на пересечении улиц Московская и Комсомольская автомобиль «Лада Приора» на большой скорости сбил переходящую по «зебре» женщину. От удара ее отбросило на стоящий троллейбус, она погибла на месте.
На опубликованном видео с камер наблюдения можно заметить, что женщина шла с соблюдением правил дорожного движения, остальные автомобили остановились, чтобы пропустить пешехода. Однако отечественная легковушка, вылетев из-за общественного транспорта, отбросила женщину на стоящий впереди встречный троллейбус и сама врезалась в него.
Видео смертельного ДТП на Московской.Источник: соцсети
Водитель «Приоры» также получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU