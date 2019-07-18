2019-07-18T11:18:46+03:00
Происшествия

Опубликовано видео смертельного ДТП на Московской

Женщину на переходе сбила легковушка на большой скорости
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

Опубликовано видео серьезной аварии в Саратове, которая сегодня утром унесла жизнь пешехода.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», около семи утра на пересечении улиц Московская и Комсомольская автомобиль «Лада Приора» на большой скорости сбил переходящую по «зебре» женщину. От удара ее отбросило на стоящий троллейбус, она погибла на месте.

На опубликованном видео с камер наблюдения можно заметить, что женщина шла с соблюдением правил дорожного движения, остальные автомобили остановились, чтобы пропустить пешехода. Однако отечественная легковушка, вылетев из-за общественного транспорта, отбросила женщину на стоящий впереди встречный троллейбус и сама врезалась в него.

Видео смертельного ДТП на Московской.Источник: соцсети

Водитель «Приоры» также получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области молния убила молодого пастуха
Валерий Радаев посетил завод трамваев в Санкт-Петербурге
Саратовца арестовали за тонировку
В Вольске подростки выносили из домов вещи и попали под суд
Саратовец оставил прохожего без обручального кольца
Жительницу Саратова оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев
Должник в Саратове прятал от приставов свой УАЗ Patriot на соседней улице
Под Саратовом школьников защитили от экстремизма в интернете
В магазине Красноармейска появится вход для инвалидов
Саратовец украл из арендованных квартир два телевизора
Саратовские спортсмены взяли серебро и бронзу соревнований по парусному спорту
Благоустройство проспекта Кирова задерживается
В Энгельсе поймали серийного вора велосипедов
Почти шесть футбольных полей мусора вывезли с МСП Пугачева за полгода
Фура без водителя задавила двух человек под Саратовом
Саратовец убил соседа ради 5 тыс. рублей